В курскую колонию в банке с кетчупом пытались передать мобильники

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-30T15:05:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В исправительной колонии №3 УФСИН России по Курской области задержали москвичку, которая пыталась пронести мобильный телефон, sim-карту и зарядное устройство. Запрещенные предметы сотрудники ИК обнаружили при досмотре личных вещей 43-летней женщины, которая приехала на длительное свидание к осужденному, отбывающему семилетний срок.

Перед досмотром личных вещей женщину ознакомили и со списком запрещенных предметов и с ответственностью за правонарушение. Но москвичка «забыла» о телефоне, зарядке и sim-карте, что привело не только к отмене свидания с ее близким родственником, а нее также составили административный протокол.

Днем ранее в исправительной колонии строгого режима №2 в поселке Касиново при досмотре бандероли от курянина 29-летнему осужденному, отбывающему 9-летний срок, в смеси кофе и сахара нашли химическое вещество в виде белых кристаллов. На место происшествия вызвали сотрудников УМВД - составили протокол, вещество направили на экспертизу. Если подтвердится, что это наркотик, нарушителя ждет уголовное преследование.

В этой же исправительной колонии предотвратили еще одно правонарушение – в посылке, пришедшей от уроженки Калуги на имя осужденного, отбывающего трехлетний срок, в банке с кетчупом бдительные сотрудники уголовно-исполнительной системы обнаружили четыре мобильных телефона. Мобильники изъяты.

.