Под Курском сгорел продуктовый магазин
Продуктовый магазин в селе Белица Конышевского района загорелся 30 ноября в 07:45, сообщает ГУ МЧС по Курской области. На место ЧП приехали спасатели пожарной части № 30 Конышевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Пожар потушили через 15 минут. В магазине закоптились стены и потолок, огонь повредил продукты. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
29 ноября вечером в Рыльске загорелся жилой дом. Здесь не обошлось без жертв – при тушении огня пожарные обнаружили тело 91-летней хозяйки.