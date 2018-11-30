2018-11-30T15:07:12+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел продуктовый магазин

Пожар произошел в Конышевском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В магазине закоптились стены и потолок, огонь повредил продуктыВ магазине закоптились стены и потолок, огонь повредил продуктыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Продуктовый магазин в селе Белица Конышевского района загорелся 30 ноября в 07:45, сообщает ГУ МЧС по Курской области. На место ЧП приехали спасатели пожарной части № 30 Конышевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Пожар потушили через 15 минут. В магазине закоптились стены и потолок, огонь повредил продукты. В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

29 ноября вечером в Рыльске загорелся жилой дом. Здесь не обошлось без жертв – при тушении огня пожарные обнаружили тело 91-летней хозяйки.

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