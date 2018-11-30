2018-11-30T14:15:13+03:00
Политика

Курских водителей проверят на трезвость

Курян просят сообщать о подозрительным людях за рулем
Светлана ВОЛКОВА
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Проверки пройдут и в областном центреПроверки пройдут и в областном центреФото: Светлана ВОЛКОВА
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В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проведут сплошную проверку водителей на трезвость в Курске и в ряде районов Курской области.

Управление автомобилем в пьяном виде грозит штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

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