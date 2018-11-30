Пять автодорог Курской области перейдут в федеральную собственность

СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-30T14:09:14+03:00

Роман Старовойт отметил, что для региона это важно

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29 ноября врио губернатора Курской области Роман Старовойт провел встречу с начальником ФКУ Упрдор Москва-Харьков Сергеем Недялковым, сообщили в региональной администрации.

Стороны обсудили планы по развитию сети федеральных дорог на территории региона, порядок взаимодействия при реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», а также передачу региональных дорог в федеральную собственность.

По инициативе Романа Старовойта, автодорогу Короча-Губкин-Горшечное передадут в собственность Российской Федерации. Кроме того, произойдет передача в федеральную собственность и четырех дорог, составляющих Юго-Восточный обход Курска: Курск-Шумаково-Полевая через Лебяжье, обход деревни Зорино в Курском районе, Курск-Петрин, Крым-Курск-Петрин.

Роман Старовойт подчеркнул, что для региона важно, чтобы эти дороги стали федеральными. Это положительно скажется на качестве дорожного полотна и повысит безопасность перевозок.

Ранее «КП» сообщала, что в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в следующем году на территории Курской агломерации приведут в порядок 51,5 километров автомобильных дорог и улиц на общую сумму 960 млн рублей.