Курянин ударом ножа убил гостя

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-30T13:49:22+03:00

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В суд передали дело против 48-летнего жителя поселка Теткино Глушковского района, которого обвиняют в убийстве.

По данным следствия, 17 сентября в гости к обвиняемому пришел его 50-летний знакомый односельчанин, с которым они стали выпивать. Между сильно пьяными мужчинами произошла ссора, во время которой хозяин схватил нож и ударил им гостя. В результате полученного колото-резаного ранения мужчина умер, а обвиняемый позвонил соседу и рассказал о случившемся.

Теперь суд рассмотрит это дело.