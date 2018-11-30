2018-11-30T12:52:17+03:00
Происшествия

Курянина будут судить за связь со школьницей

Парню грозит срок за отношения с 13-летней
Ольга ДАНИЛОВА
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Дело уже передано в судДело уже передано в судФото: Из архива КП.
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В суд передали дело против 19-летнего курянина. Его обвиняют по части 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, роман между 19-летним парнем и его 13-летней знакомой длился пару недель. А точнее следствию удалось установить, что пара пять раз с 5 по 18 сентября занималась интимом. Происходило это по по обоюдному согласию, когд аматери девочки не было дома. По официальной информации о преступлении стало известно в ходе проводимых сотрудниками полиции профилактических мероприятиях.

Уголовное дело против парня направлено в суд.

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