2018-11-30T12:47:07+03:00
Недвижимость

В Курске приведут в порядок более 50 километров дорог

На это уйдет 960 млн рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Запланировано строительство дороги на проспекте ДружбыЗапланировано строительство дороги на проспекте ДружбыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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2019 год станет началом реализации целого ряда проектов в регионе. Только в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в следующем году на территории Курской агломерации приведут в порядок 51,5 километров автомобильных дорог и улиц на общую сумму 960 млн рублей.

В рамках этого же проекта запланировано строительство двух очередей в продолжение проспекта Дружбы протяженностью 3,24 километра. Стоимость объекта составляет 626 млн рублей.

Напомним, что жители добиваются строительства этой дороги на протяжении 19 лет. Здесь расположено несколько десятков улиц и переулков, выделены участки для многодетных семей. Из-за отсутствия дорог и непролазной грязи не строятся объекты инфраструктуры. Нет магазинов, аптек, не ходит транспорт.

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