Под Курском перезахоронят останки 14 советских солдат

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-30T12:44:03+03:00

Имена еще далеко не всех павших во время Великой Отечественной восстановлены Фото: из открытых источников

Погибших во время Великой Отечественной обнаружили поисковики в Пристенском районе

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3 декабря в 10.00 на мемориальном комплексе «Курская дуга» (проспект Победы) состоится торжественное возложение венков и цветов, посвященное памятной дате России – Дню Неизвестного Солдата.

В этот же день 3 декабря в 11.00 в поселке Пристень (около ж/д станции) перезахоронят останкои 14 советских солдат, найденных поисковыми отрядами «Курская земля» (г. Курск) и «Новое поколение» (СОШ №2 п. Пристень) в поселке Вихровский Пристенского района.

В этом же районе в 13.00 в селе Ракитинка пройдет торжественное открытие новых мемориальных плит с именами 122 павших советских солдат.

3 декабря в 13.00 в селе Шахово Фатежского района (на территории кладбища) также перезахоронят останки участника Курской битвы, полковника Дудкина Михаила Аркадьевича, найденного 17-19 августа этого года поисковиками ВПК «Факел» СОШ №43 Курска. Здесь будет открыт памятный знак.