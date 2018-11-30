2018-11-30T12:44:03+03:00
Общество

Под Курском перезахоронят останки 14 советских солдат

Погибших во время Великой Отечественной обнаружили поисковики в Пристенском районе
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Имена еще далеко не всех павших во время Великой Отечественной восстановленыИмена еще далеко не всех павших во время Великой Отечественной восстановленыФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

3 декабря в 10.00 на мемориальном комплексе «Курская дуга» (проспект Победы) состоится торжественное возложение венков и цветов, посвященное памятной дате России – Дню Неизвестного Солдата.

В этот же день 3 декабря в 11.00 в поселке Пристень (около ж/д станции) перезахоронят останкои 14 советских солдат, найденных поисковыми отрядами «Курская земля» (г. Курск) и «Новое поколение» (СОШ №2 п. Пристень) в поселке Вихровский Пристенского района.

В этом же районе в 13.00 в селе Ракитинка пройдет торжественное открытие новых мемориальных плит с именами 122 павших советских солдат.

3 декабря в 13.00 в селе Шахово Фатежского района (на территории кладбища) также перезахоронят останки участника Курской битвы, полковника Дудкина Михаила Аркадьевича, найденного 17-19 августа этого года поисковиками ВПК «Факел» СОШ №43 Курска. Здесь будет открыт памятный знак.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянина будут судить за связь со школьницей
В Курске приведут в порядок более 50 километров дорог
В Курскую область не пустили молдавские яблоки
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин провел пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ
В курских кафе будут блюда из "Гастрономической карты Соловьиного края"
В Курске на проспекте Победы хулиган портил шины
Курского алиментщика отправили на исправительные работы
В 2018 году в Курской области родилось 7768 детей
Под Курском на пожаре погибла 91-летняя пенсионерка
В Курске из задымленной девятиэтажки эвакуировали 27 жильцов
Виктор Барышников покинул департамент экологии Курской области
В Курской области модернизируют 10 кинозалов
В Курской области сократилось число отравлений спиртосодержащей продукцией
В Курске произошло 45 пожаров в жилом секторе