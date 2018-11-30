2018-11-30T12:25:34+03:00
Общество

В Курскую область не пустили молдавские яблоки

20,5 тонн фруктов оказались заражены плодожоркой
Яна ШЕЛЕСТ
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Во фруктах была обнаружена восточная плодожоркаВо фруктах была обнаружена восточная плодожоркаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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28 ноября 2018 года в Международном автомобильном пункте пропуска «Крупец» Курской области сотрудники Управления Россельхознадзора осматривали яблоки, поступившие из Молдовы общим весом 20,5 тонн.

Во фруктах была обнаружена восточная плодожорка в жизнеспособном состоянии, что подтвердила проведенная в лаборатории экспертиза.

В соответствии с действующим законодательством, в связи с существующей угрозой распространения карантинного вредного организма для сельскохозяйственной отрасли страны, зараженную партию яблок запретили ввозить на территорию Российской Федерации.

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