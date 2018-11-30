В курских кафе будут блюда из "Гастрономической карты Соловьиного края"

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-30T12:08:15+03:00

Картофельная друнька и вареники с дырочкой можно будет отведать также в местных ресторанах

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Презентация проекта «Гастрономическая карта Соловьиного края» состоялась во Всемирный день туризма. Карта рассказывает о 30 исконно курских блюдах, таких как картофельная друнька, вареники с дырочкой, обед по-фетовски, гусятина по-курски и многих других. Здесь же размещена информация об истории появления, особенностях и составе блюд, а также информация о месте, где можно попробовать или заказать блюда региональной кухни.

Следующим этапом реализации гастрономической карты будет ее внедрение в кафе и ресторанах Курской области. Для этого студенты колледжа коммерции, технологий и сервиса отправятся в гастрономические экспедиции в пять районов, блюда которых стали победителями конкурса «Кулинарные традиции Курского края», прошедшего в рамках Курской Коренской ярмарки. Это Суджанский район («суджанские вареники с дырочкой»), Золотухинский(«обед по-фетовски»), Поныровский («каша гарбузня»), Курчатовский («картофельная друнька»), Рыльский районы («запеченный бараний бок»).

Студенты колледжа изучат рецепты этих блюд в районах, создадут технико-технологические карты этих блюд для того, чтобы внедрить их в кафе и рестораны региона. И после 5 марта следующего года куряне и гости города смогут отведать эти блюда во всех ресторанах Курской области.