В Курске на проспекте Победы хулиган портил шины

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-30T11:40:52+03:00

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С конца октября в Северный отдел полиции неоднократно поступали обращения от жителей проспекта Победы, которые сообщали, что ночью кто-то режет шины их автомобилей. Хозяйка внедорожника трижды пострадала от действий злоумышленников, нанесенный ущерб исчисляется десятками тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели проверку и выяснили, что другие автовладельцы, проживающие в соседних домах, также по утрам обнаруживали шины спущенными, но в полицию по этому поводу не обращались.

Свидетелей найти не удалось. На записях камер наружного наблюдения участковые рассмотрели мужчину, который по ночам подходил к машинам, принадлежащим потерпевшим. Его личность уже установили. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. После общения с подозреваемым аналогичных фактов больше не происходило.

Сотрудники полиции продолжают поиск очевидцев, а также улик подтверждающих или опровергающих причастность гражданина к совершению правонарушения. Всех, кому известна информация об обстоятельствах произошедшего и личность злоумышленника, просят сообщить об этом в полицию по телефону 58-33-60 (круглосуточно).