2018-11-30T11:06:36+03:00
Общество

Курского алиментщика отправили на исправительные работы

Мужчина задолжал сыну 400 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд признан курянина виновнымСуд признан курянина виновным
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Житель Курска задолжал своему несовершеннолетнему сыну 400 тысяч рублей по алиментам. Исполнять свои обязательства мужчина не спешил, нигде не работал, на учет в центр занятости не становился и никакой материальной помощи ребенку не оказывал, сообщили в УФССП по Курской области.

Нерадивого отца привлекли к административной ответственности и назначили ему 50 часов обязательных работ. Однако помочь своему сыну и погасить долг хотя бы частично мужчина так и не захотел.

Тогда в отношении неплательщика возбудили уголовное дело. Суд признал курянина виновным и назначил ему наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно.

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