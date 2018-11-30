Курского алиментщика отправили на исправительные работы

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-30T11:06:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Курска задолжал своему несовершеннолетнему сыну 400 тысяч рублей по алиментам. Исполнять свои обязательства мужчина не спешил, нигде не работал, на учет в центр занятости не становился и никакой материальной помощи ребенку не оказывал, сообщили в УФССП по Курской области.

Нерадивого отца привлекли к административной ответственности и назначили ему 50 часов обязательных работ. Однако помочь своему сыну и погасить долг хотя бы частично мужчина так и не захотел.

Тогда в отношении неплательщика возбудили уголовное дело. Суд признал курянина виновным и назначил ему наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно.