В 2018 году в Курской области родилось 7768 детей

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-30T10:17:15+03:00

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В период с января по сентябрь в Курской области родилось 7768 человек, из них 5649 человек (72,7%) - в городской местности, 2119 (27,3%) – в сельской, сообщили в региональной администрации.

Лидерами по рождаемости оказались Поныровский, Фатежский и Солнцевский районы. Среди городов лидирует Курчатов, в котором за девять месяцев этого года на каждую тысячу человек населения пришлось 11,1 родившихся. Это выше уровня прошлого года на 3,7%.

В 13 муниципальных районах в этом году число родившихся на тысячу человек населения превысило уровень аналогичного периода 2017 года.