2018-11-30T10:17:15+03:00
Общество

В 2018 году в Курской области родилось 7768 детей

Лидеры по рождаемости - Поныровский, Фатежский и Солнцевский районы
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Среди городов лидирует КурчатовСреди городов лидирует КурчатовФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В период с января по сентябрь в Курской области родилось 7768 человек, из них 5649 человек (72,7%) - в городской местности, 2119 (27,3%) – в сельской, сообщили в региональной администрации.

Лидерами по рождаемости оказались Поныровский, Фатежский и Солнцевский районы. Среди городов лидирует Курчатов, в котором за девять месяцев этого года на каждую тысячу человек населения пришлось 11,1 родившихся. Это выше уровня прошлого года на 3,7%.

В 13 муниципальных районах в этом году число родившихся на тысячу человек населения превысило уровень аналогичного периода 2017 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянина будут судить за связь со школьницей
В Курске приведут в порядок более 50 километров дорог
Под Курском перезахоронят останки 14 советских солдат
В Курскую область не пустили молдавские яблоки
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин провел пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ
В курских кафе будут блюда из "Гастрономической карты Соловьиного края"
В Курске на проспекте Победы хулиган портил шины
Курского алиментщика отправили на исправительные работы
Под Курском на пожаре погибла 91-летняя пенсионерка
В Курске из задымленной девятиэтажки эвакуировали 27 жильцов
Виктор Барышников покинул департамент экологии Курской области
В Курской области модернизируют 10 кинозалов
В Курской области сократилось число отравлений спиртосодержащей продукцией
В Курске произошло 45 пожаров в жилом секторе