Под Курском на пожаре погибла 91-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-30T09:55:29+03:00

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Двухквартирный дом в Рыльске загорелся 29 ноября в 22:17, сообщает ГУ МЧС по Курской области. На место ЧП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 39 Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание ликвидировали в 22:28. В результате пожара в кирпичном двухквартирном жилом доме размером 12х10 метров в квартире общей площадью 28 квадратных метров прогорел пол, огонь повредил мебель и вещи б/у. Спасатели обнаружили тело 91-летней женщины.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

28 ноября ночью в многоквартирном доме на улице Мыльникова в электрощитовой произошло замыкание. Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 27 человек.