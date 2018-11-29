2018-11-29T18:07:21+03:00
Происшествия

В Курске из задымленной девятиэтажки эвакуировали 27 жильцов

В электрощитке произошло короткое замыкание
Яна ШЕЛЕСТ
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Никто из людей не пострадалНикто из людей не пострадалФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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28 ноября ночью в Курске в девятиэтажном доме на улице Мыльникова произошло короткое замыкание в электрощитовой. Верхние этажи подъезда моментально заполнил густой черный дым, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

Жильцы позвонили в «Службу спасения». Через несколько минут к дому подъехали пожарные двух пожарно-спасательных частей города Курска. С спасению жильцов приступили два звена газодымозащитников.

С пятого по девятый этаж спасатели эвакуировали 27 человек, в том числе с применением спасательных устройств - 18 человек, из них 11 детей. В одной из квартир, расположенных на девятом этаже, находились шесть детей. Некоторых приходилось закутывать в одеяло и выносить на свежий воздух.

В другой квартире проживала пожилая супружеская пара, которой также понадобилась помощь: мужчина и женщина из-за проблем со здоровьем очень медленно передвигались и не могли покинуть помещение. Помощи пожарных они дожидались, спрятавшись на балконе.

Все жильцы достаточно оперативно отреагировали на происшествие в доме: многие успели надеть верхнюю одежду, открыть двери, чтобы пожарным не пришлось их выламывать.

— Чаще всего люди гибнут не от огня, а от дыма, - говорит начальник караула ПСЧ № 3 города Курска Михаил Гридасов. — Иногда достаточно нескольких вдохов, чтобы человек потерял сознание.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных никто из людей не пострадал, медицинская помощь также никому не понадобилась.

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