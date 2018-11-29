Виктор Барышников покинул департамент экологии Курской области
Обязанности руководителя возложены на Алексея Черкасова
В администрации Курской области произошли очередные кадровые измененияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В администрации Курской области произошли очередные кадровые изменения. От должности врио директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области освобожден Виктор Николаевич Барышников.
Исполнение обязанностей директора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области возложено на Алексея Васильевича Черкасова.
Напоминаем, что по итогам 2017 года Курская область заняла пятое место среди 85 субъектов Российской Федерации по качеству окружающей среды и природоохранной активности населения.