2018-11-29T17:04:15+03:00
Звезды

В Курской области модернизируют 10 кинозалов

На эти цели Фонд кино выделил 50 млн рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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В середине декабря новые кинозалы откроются в Глушково, Льгове, Пристени, Тиме и РыльскеВ середине декабря новые кинозалы откроются в Глушково, Льгове, Пристени, Тиме и РыльскеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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До конца года в Курской области модернизируют десять кинозалов. На эти цели Фонд кино выделил 50 млн рублей, сообщили в областной администрации.

Первым обновили курский центр досуга «Мир». В октябре-ноябре открылись кинотеатры в Медвенке, Фатеже, Судже и Горшечном. В середине декабря новые кинозалы откроются в Глушково, Льгове, Пристени, Тиме и Рыльске.

Директора кинотеатров и их заместители пройдут годовую учебную программу «Управление в сфере кинопоказа». Они изучат технические вопросы, касающиеся работы цифрового кинотеатра, и получат знания в сфере маркетинга, рекламы и работы со зрителями.

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