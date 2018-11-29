СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-29T16:43:29+03:00

На пожарах погиб один человек, восемь пострадали Фото: Из архива "КП"

И десять - в гаражах и пристройках

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28 ноября в ночью в Курске на улице Верхней Казацкой загорелся частный деревянный дом. В нем сгорели мебель и вещи, огонь повредил стены в комнате и коридоре, на всей площади закоптились потолочные перекрытия.

По предварительным данным, пожар произошел по причине короткого замыкания, которое произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

С начала 2018 года в Курске произошло 45 пожаров в жилом секторе, из них 30 в многоквартирных домах и 15 - в частных На пожарах погиб один человек, восемь пострадали, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

Утром 26 ноября на улице 3-й Агрегатной сгорел кирпичный гараж и находившийся в нем автомобиль «Пежо-306». Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при проведении сварочных работ.

С начала 2018 года в Курске произошло десять пожаров в гаражах и хозяйственных постройках, а также 21 пожар на транспортных средствах.