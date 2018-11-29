2018-11-29T15:41:36+03:00
Звезды

В Курске проходит XIX музыкальный фестиваль имени Свиридова

30 ноября пройдет концерт русского классического романса
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Фестиваль проходит на родине великого композитораФестиваль проходит на родине великого композитораФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Мероприятие приурочено к 50-летию музыкального фестиваля, организованного композитором в 1968 году, когда по инициативе самого Георгия Свиридова в Курске состоялся музыкальный фестиваль, в котором приняли участие симфонический оркестр под управлением К. Кондрашина, хоровая капелла под управлением А. Юрлова, солисты Большого театра А. Ведерников, А. Масленников, а также симфонический оркестр и хор Курского музыкального училища. С 1998 года музыкальные фестивали, получившие имя Георгия Свиридова проводятся регулярно.

30 ноября - концерт русского классического романса. Программа посвящена 80-летию со дня рождения народной артистки СССР Елены Образцовой.

5 декабря - концерт памяти народного артиста СССР Александра Ведерникова.

6 декабря - концерт артистов Курской государственной филармонии на малой родине композитора. В нем примут участие лауреаты конкурсов им. Г.В. Свиридова, солисты Курской государственной филармонии Светлана Саркисян и Андрей Капралов и ансамбль солистов «Русская мозаика».

13-14 декабря - XIV Международная студенческая научно-практическая конференция «Свиридовские чтения», на которой выступят с докладами студенты, магистранты, музыковеды России и ближнего зарубежья. Тема конференции: «Г.В. Свиридов и историческая память России»

Закрытие фестиваля состоится традиционно в день рождения Георгия Васильевича Свиридова - 16 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске из задымленной девятиэтажки эвакуировали 27 жильцов
Виктор Барышников покинул департамент экологии Курской области
В Курской области модернизируют 10 кинозалов
В Курской области сократилось число отравлений спиртосодержащей продукцией
В Курске произошло 45 пожаров в жилом секторе
В Курске вновь соберутся «Золотые таланты»
Филиал "МРСК Центра" незаконно отключил курянке свет
В Курске будут судить членов преступной группировки
В Курске пройдет благотворительный смотр-фестиваль «Казацкая слобода»
В Курске запланированы очередные отключения электроэнергии
Мошенница забрала у курской пенсионерки 140 тысяч рублей
Курского пенсионера обвиняют в убийстве товарища
Курянка помогла раскрыть преступление
В Курске прошел рейд по уклонистам
Сотрудника курской полиции уволили за превышение полномочий
Под Курском в многоквартирном доме произошел взрыв
В Курской области пройдет межрегиональная ярмарка-распродажа
В Курске на ряде улиц запретили стоянку транспорта
Курские приставы проведут День единого приема
Когда остался месяц до Нового Года, а ощущения праздника нет...
Курянам предлагают протестировать себя на знание истории России
Под Курском водитель «Дэу» насмерть сбил женщину
Вооруженный курянин в маске ограбил офис микрозаймов
В Курской области рецептурные лекарства продавали через интернет