В Курске проходит XIX музыкальный фестиваль имени Свиридова

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-29T15:41:36+03:00

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Мероприятие приурочено к 50-летию музыкального фестиваля, организованного композитором в 1968 году, когда по инициативе самого Георгия Свиридова в Курске состоялся музыкальный фестиваль, в котором приняли участие симфонический оркестр под управлением К. Кондрашина, хоровая капелла под управлением А. Юрлова, солисты Большого театра А. Ведерников, А. Масленников, а также симфонический оркестр и хор Курского музыкального училища. С 1998 года музыкальные фестивали, получившие имя Георгия Свиридова проводятся регулярно.

30 ноября - концерт русского классического романса. Программа посвящена 80-летию со дня рождения народной артистки СССР Елены Образцовой.

5 декабря - концерт памяти народного артиста СССР Александра Ведерникова.

6 декабря - концерт артистов Курской государственной филармонии на малой родине композитора. В нем примут участие лауреаты конкурсов им. Г.В. Свиридова, солисты Курской государственной филармонии Светлана Саркисян и Андрей Капралов и ансамбль солистов «Русская мозаика».

13-14 декабря - XIV Международная студенческая научно-практическая конференция «Свиридовские чтения», на которой выступят с докладами студенты, магистранты, музыковеды России и ближнего зарубежья. Тема конференции: «Г.В. Свиридов и историческая память России»

Закрытие фестиваля состоится традиционно в день рождения Георгия Васильевича Свиридова - 16 декабря.