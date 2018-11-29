В Курске вновь соберутся «Золотые таланты»

СЕГОДНЯ 15:09 2018-11-29T15:09:37+03:00

В Курске также состоятся прослушивания талантов Фото: Светлана ВОЛКОВА

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29 ноября в 18.00 в большом зале Курская государственная филармония (ул. Перекальского,1) откроется X Международный конкурс исполнительского искусства Гран-при «Золотые таланты».

В этом году конкурс отмечает свой 10-й юбилей. Конкурсные прослушивания состоятся 1 декабря с 11.00 по номинациям:

«Фортепиано» – большой зал ОБУК «Курская государственная филармония» (ул. Перекальского,1), «Духовые инструменты» – «ОБОУ ДО «Детская школа искусств №1 им. Г.В. Свиридова» г. Курска (ул. Ленина, 85).

В номинации «Фортепиано» выступят 15 участников в возрасте от 10 до 18 лет, которые представят Курскую область, Свердловскую, Белгородскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую и Москву.

В номинации «Духовые инструменты» за звание лауреата будут бороться 32 человека из Брянской, Липецкой, Тверской, Калужской, Воронежской, Новосибирской, Тульской, Ярославской областей, Республики Крым, городов Санкт-Петербурга и Москвы.

2 декабря в 14.00 в большом зале ОБУК «Курская государственная филармония» (ул. Перекальского,1) пройдет торжественное закрытие X Международного конкурса Гран-при «Золотые таланты». Выступят финалисты конкурса за право стать обладателем Гран-при, награждение участников, а также выступление Московского государственного симфонического оркестра и пианиста Ивана Рудина – артдиректора конкурса Гран-при «Золотые таланты».