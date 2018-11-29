Филиал "МРСК Центра" незаконно отключил курянке свет

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-29T14:43:15+03:00

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В прокуратуру Рыльского района обратилась курянка с жалобой на незаконное отключение электроснабжения.

Выяснилось, что сотрудник Рыльского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» отключил электричество в квартире женщины из-за задолженности перед ресурсоснабжающей организацией.

- Однако при составлении акта он не указал дату и время введения ограничения режима потребления электроэнергии, показания приборов учета для контроля соблюдения ограничения. В документе не было информации о наличии, либо отсутствии пломб на системе учета. Кроме того акт был составлен как в отсутствие должницы, так и других лиц, которые могли бы подтвердить достоверность зафиксированной в нем информации. Это нарушило права потребителя на предоставление коммунальной услуги в необходимых объемах и надлежащего качества, - отметили в прокуратуре.

Прокурор Рыльского района внес начальнику территориальных РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» представление, в котором потребовал устранить нарушения, а также привлечь допустивших их лиц к дисциплинарной ответственности.

Результаты рассмотрения представления находятся на контроле прокуратуры.