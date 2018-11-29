2018-11-29T14:12:58+03:00
Происшествия

В Курске будут судить членов преступной группировки

Молодые люди занимались распространением наркотиков
Яна ШЕЛЕСТ
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Уголовное дело направлено в Ленинский районный судУголовное дело направлено в Ленинский районный судФото: Из архива "КП"
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Преступная группа действовала на территории Курска с июня 2016 по ноябрь 2017 года. В нее входило семь человек, трое из которых – жители других регионов. Две девушки являлись студентками учебных заведений города.

Одни члены преступной группы получали оптовые партии наркотиков, расфасовывали их на более мелкие и через тайники-закладки сбывали другим участникам. Те делали единичные тайники уже непосредственно для потребителей. Злоумышленники общались через куратора с помощью интернет-мессенджеров. Это исключало возможность личного общения участников между собой.

За выполненные закладки участники группы получали деньги, которые перечислялось после получения фотографии с описанием места закладки. В течение дня каждый из членов преступной группы делал до 50 закладок.

При задержании у членов преступной группы было изъято более 2,2 килограммов наркотических средств. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Курской области.

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