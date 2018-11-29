2018-11-29T14:12:34+03:00
Звезды

В Курске пройдет благотворительный смотр-фестиваль «Казацкая слобода»

В регион съедутся артисты из Черноземья
Светлана ВОЛКОВА
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Курск примет фестивальКурск примет фестивальФото: Светлана ВОЛКОВА
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X межрегиональный благотворительный смотр-фестиваль «Казацкая слобода» пройдет 8 декабря в 12.00 на базе Детской школы искусств № 6 Курска. Мероприятие приурочено к празднику иконы Божией Матери Курской Коренной.

Организаторы фестиваля: Курский областной благотворительный фонд «Венец добра», центр народного творчества «Русь», Курское историко-родословное общество, Курское дворянское собрание, представители казачества.

Участие в фестивале примут профессиональные и самодеятельные коллективы и исполнители Курской, Воронежской, Орловской, Брянской и Белгородской областей.

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