В Курске пройдет благотворительный смотр-фестиваль «Казацкая слобода»
В регион съедутся артисты из Черноземья
Курск примет фестивальФото: Светлана ВОЛКОВА
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X межрегиональный благотворительный смотр-фестиваль «Казацкая слобода» пройдет 8 декабря в 12.00 на базе Детской школы искусств № 6 Курска. Мероприятие приурочено к празднику иконы Божией Матери Курской Коренной.
Организаторы фестиваля: Курский областной благотворительный фонд «Венец добра», центр народного творчества «Русь», Курское историко-родословное общество, Курское дворянское собрание, представители казачества.
Участие в фестивале примут профессиональные и самодеятельные коллективы и исполнители Курской, Воронежской, Орловской, Брянской и Белгородской областей.