Мошенница забрала у курской пенсионерки 140 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-29T13:45:20+03:00

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В Железногорске жертвой мошенницы стала 78-летняя пенсионерка. Возвращаясь из больницы, в подъезде она встретила неизвестную женщину, которая сказала, что является государственным служащим и специально ждет пенсионерку, чтобы вручить полагаемые ей пять тысяч рублей. Ничего не заподозрив, женщина впустила визитершу в квартиру. Злоумышленница стала интересоваться, какими купюрами хозяйка получает пенсию, и попросила их продемонстрировать, а затем, проявляя заботу о клиенте, предложила убрать деньги в укромное место, что пенсионерка и сделала.

Так пожилая женщина показала место, где находились все ее сбережения. Через некоторое время незнакомка ушла, сообщив, что забыла причитающиеся пенсионерке деньги, и пообещала принести их на следующий день. После ее ухода у пожилой женщины пропали 140 тысяч рублей.

Сейчас личность мошенницы устанавливают, принимаются меры к ее задержанию, сказали в полиции.