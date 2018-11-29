2018-11-29T13:45:20+03:00
Происшествия

Мошенница забрала у курской пенсионерки 140 тысяч рублей

Преступница представилась госслужащей, чтобы войти в квартиру
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Пенсионерка хранила дома крупную сумму денегПенсионерка хранила дома крупную сумму денегФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В Железногорске жертвой мошенницы стала 78-летняя пенсионерка. Возвращаясь из больницы, в подъезде она встретила неизвестную женщину, которая сказала, что является государственным служащим и специально ждет пенсионерку, чтобы вручить полагаемые ей пять тысяч рублей. Ничего не заподозрив, женщина впустила визитершу в квартиру. Злоумышленница стала интересоваться, какими купюрами хозяйка получает пенсию, и попросила их продемонстрировать, а затем, проявляя заботу о клиенте, предложила убрать деньги в укромное место, что пенсионерка и сделала.

Так пожилая женщина показала место, где находились все ее сбережения. Через некоторое время незнакомка ушла, сообщив, что забыла причитающиеся пенсионерке деньги, и пообещала принести их на следующий день. После ее ухода у пожилой женщины пропали 140 тысяч рублей.

Сейчас личность мошенницы устанавливают, принимаются меры к ее задержанию, сказали в полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске из задымленной девятиэтажки эвакуировали 27 жильцов
Виктор Барышников покинул департамент экологии Курской области
В Курской области модернизируют 10 кинозалов
В Курской области сократилось число отравлений спиртосодержащей продукцией
В Курске произошло 45 пожаров в жилом секторе
В Курске проходит XIX музыкальный фестиваль имени Свиридова
В Курске вновь соберутся «Золотые таланты»
Филиал "МРСК Центра" незаконно отключил курянке свет
В Курске будут судить членов преступной группировки
В Курске пройдет благотворительный смотр-фестиваль «Казацкая слобода»
В Курске запланированы очередные отключения электроэнергии
Курского пенсионера обвиняют в убийстве товарища
Курянка помогла раскрыть преступление
В Курске прошел рейд по уклонистам
Сотрудника курской полиции уволили за превышение полномочий
Под Курском в многоквартирном доме произошел взрыв
В Курской области пройдет межрегиональная ярмарка-распродажа
В Курске на ряде улиц запретили стоянку транспорта
Курские приставы проведут День единого приема
Когда остался месяц до Нового Года, а ощущения праздника нет...
Курянам предлагают протестировать себя на знание истории России
Под Курском водитель «Дэу» насмерть сбил женщину
Вооруженный курянин в маске ограбил офис микрозаймов
В Курской области рецептурные лекарства продавали через интернет