Курского пенсионера обвиняют в убийстве товарища

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-29T12:57:40+03:00

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В суд передали дело против 65-летнего жителя Щигровского района. Пенсионера обвиняют по части 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия 15 сентября мужчина выпивал в доме у знакомого. Изрядно выпив, курянин набросился на хозяина дома и стал бить его руками и ногами в грудь, пока тот не умер, рассказали в СК

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.