2018-11-29T12:41:31+03:00
Происшествия

Курянка помогла раскрыть преступление

Женщина запомнила номер авто и позвонила в полицию
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
УМВД наградит курянкуУМВД наградит курянкуФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Курянка, проживающая в микрорайоне Волокно Курска, стала свидетельницей кражи. Женщина заметила, как неизвестные люди снимают крышки канализационных люков и грузят в свой автомобиль. Она решила выйти на улицу и попытаться остановить злоумышленников, но они успели скрыться. Курянка запомнила номер и модель машины и сразу же позвонила в полицию. Ориентировку на розыск подозреваемых получили все наружные наряды, в том числе патрульно-постовой службы и ГИБДД. В течение часа разыскиваемый автомобиль остановили на Магистральном проезде, водителя и пассажиров задержали, а похищенное изъяли. Один из фигурантов рассказал, что собирался сдать чугунные крышки колодцев в пункт приема лома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Вскоре люки будет возвращены на место.

Благодаря содействию курянки с активной гражданской позицией преступление было раскрыто «по горячим следам». Женщина получит грамоту и ценный подарок от УМВД. Люди, которые стали свидетелями преступления или готовы поделиться со стражами порядка данными о лицах, находящихся в розыске, могут обращаться в любой отдел полиции или звонить по телефонам 02, 102 или 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске из задымленной девятиэтажки эвакуировали 27 жильцов
Виктор Барышников покинул департамент экологии Курской области
В Курской области модернизируют 10 кинозалов
В Курской области сократилось число отравлений спиртосодержащей продукцией
В Курске произошло 45 пожаров в жилом секторе
В Курске проходит XIX музыкальный фестиваль имени Свиридова
В Курске вновь соберутся «Золотые таланты»
Филиал "МРСК Центра" незаконно отключил курянке свет
В Курске будут судить членов преступной группировки
В Курске пройдет благотворительный смотр-фестиваль «Казацкая слобода»
В Курске запланированы очередные отключения электроэнергии
Мошенница забрала у курской пенсионерки 140 тысяч рублей
Курского пенсионера обвиняют в убийстве товарища
В Курске прошел рейд по уклонистам
Сотрудника курской полиции уволили за превышение полномочий
Под Курском в многоквартирном доме произошел взрыв
В Курской области пройдет межрегиональная ярмарка-распродажа
В Курске на ряде улиц запретили стоянку транспорта
Курские приставы проведут День единого приема
Когда остался месяц до Нового Года, а ощущения праздника нет...
Курянам предлагают протестировать себя на знание истории России
Под Курском водитель «Дэу» насмерть сбил женщину
Вооруженный курянин в маске ограбил офис микрозаймов
В Курской области рецептурные лекарства продавали через интернет