Курянка помогла раскрыть преступление

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-29T12:41:31+03:00

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Курянка, проживающая в микрорайоне Волокно Курска, стала свидетельницей кражи. Женщина заметила, как неизвестные люди снимают крышки канализационных люков и грузят в свой автомобиль. Она решила выйти на улицу и попытаться остановить злоумышленников, но они успели скрыться. Курянка запомнила номер и модель машины и сразу же позвонила в полицию. Ориентировку на розыск подозреваемых получили все наружные наряды, в том числе патрульно-постовой службы и ГИБДД. В течение часа разыскиваемый автомобиль остановили на Магистральном проезде, водителя и пассажиров задержали, а похищенное изъяли. Один из фигурантов рассказал, что собирался сдать чугунные крышки колодцев в пункт приема лома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Вскоре люки будет возвращены на место.

Благодаря содействию курянки с активной гражданской позицией преступление было раскрыто «по горячим следам». Женщина получит грамоту и ценный подарок от УМВД. Люди, которые стали свидетелями преступления или готовы поделиться со стражами порядка данными о лицах, находящихся в розыске, могут обращаться в любой отдел полиции или звонить по телефонам 02, 102 или 112.