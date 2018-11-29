В Курске прошел рейд по уклонистам

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-29T12:16:07+03:00

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28 ноября в семь часов утра сотрудники военкомата Центрального и Сеймского округов Курска отправились в рейд по уклонистам. Застать парней дома можно только в это время.

— Работа заключается в том, чтобы раздать повестки призывникам и пригласить их для медицинского освидетельствования и информирования о прохождении военной службы, - рассказал помощник начальника отделения Николай Гуляев.

В ходе рейдов с 1 октября сотрудники военкомата разыскали 88 человек. На сегодняшний день в розыске находятся 465 парней призывного возраста. Пять лет назад таких насчитывалось около двух тысяч, собщили в администрации Курской области.