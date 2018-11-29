Сотрудника курской полиции уволили за превышение полномочий

СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-29T11:51:59+03:00

Полицейский избил мотоциклиста, а затем потребовал у него деньги

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26 октября 2017 года экипаж ДПС дежурил в селе Большой Змеинец Щигровского района. Сотрудники полиции увидели местного жителя на мотоцикле, попросили его остановиться, но мужчина проигнорировал требование, сообщает СУ СК по Курской области.

Полицейские начали преследовать нарушителя на служебном автомобиле. Поравнявшись с мотоциклистом, сотрудник ДПС, сидевший на переднем пассажирском сиденье, начал бить мужчину жезлом по шлему. Затем схватил рукой за одежду и толкнул, потерпевший не справился с управлением и вместе с мотоциклом перевернулся, получив травмы.

Полицейский подбежал к мужчине и ударил его ногой в грудь. Потом стал объяснять потерпевшему, что тот совершил административные правонарушения, и потребовал передать ему взятку в размере 10 тысяч рублей за не привлечение его к ответственности.

Мужчина сказал, что за деньгами ему нужно съездить домой, и они договорились встретиться в определенном месте для передачи взятки. Через полтора часа парень привез деньги в условленное место. Позже он обратился в Щигровский межрайонный следственный отдел и сообщил о совершенных в отношении него преступлениях

Суд признал сотрудника ДПС виновным в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве. Назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, и штраф в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, полицейского лишили звания «лейтенант полиции».

В УМВД по Курской области пояснили, что сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.