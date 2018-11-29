Под Курском в многоквартирном доме произошел взрыв

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-29T09:53:33+03:00

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Взрыв в пятиэтажке на улице Ленина в Железногорске прогремел 28 ноября в 21:40. На место происшествия выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, ПСЧ № 11, аварийно-спасательное формирование города Железногорска, сотрудники полиции, газовой службы и скорая помощь.

Не месте было установлено, что в квартире на первом этаже взорвался бытовой газ. Взрывной волной выбило стекла. 52-летний и 54-летний мужчины, проживающие в квартире, получили ожоги первой и второй степени. После осмотра в больнице их отправили лечиться домой.

На место ЧП выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории. Для определения степени повреждения здания применялся диагностический комплекс «Струна». Исследование показало, что строительные конструкции и системы коммуникации от взрыва не нарушились. Людей из дома выселять не будут.

В ликвидации последствий взрыва принимали участие 42 человека и 16 единиц техники, от МЧС - 11 человек и 4 единицы техники. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.