В Курской области пройдет межрегиональная ярмарка-распродажа
Торговля развернется в "городе горняков"
Некоторые товары можно будет купить дешевлеФото: Из архива КП.
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На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продовольственной, а также промышленной продукции курских товаропроизводителей и Республики Беларусь, сообщили в администрации региона.
Купить здесь можно будет верхнюю одежду, трикотажные изделия, текстиль, постельные принадлежности, обувь, хозяйственные товары, сувениры.
Ярмарка будет работать с 3 по 8 декабря.
Контактные телефоны: (4712) 51-25-42, 51-26-15