В Курской области пройдет межрегиональная ярмарка-распродажа

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-28T16:59:32+03:00

Некоторые товары можно будет купить дешевле Фото: Из архива КП.

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На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продовольственной, а также промышленной продукции курских товаропроизводителей и Республики Беларусь, сообщили в администрации региона.

Купить здесь можно будет верхнюю одежду, трикотажные изделия, текстиль, постельные принадлежности, обувь, хозяйственные товары, сувениры.

Ярмарка будет работать с 3 по 8 декабря.

Контактные телефоны: (4712) 51-25-42, 51-26-15