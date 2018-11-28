2018-11-28T16:59:32+03:00
Деловой Курск

В Курской области пройдет межрегиональная ярмарка-распродажа

Торговля развернется в "городе горняков"
Светлана ВОЛКОВА
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Некоторые товары можно будет купить дешевлеНекоторые товары можно будет купить дешевлеФото: Из архива КП.
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На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продовольственной, а также промышленной продукции курских товаропроизводителей и Республики Беларусь, сообщили в администрации региона.

Купить здесь можно будет верхнюю одежду, трикотажные изделия, текстиль, постельные принадлежности, обувь, хозяйственные товары, сувениры.

Ярмарка будет работать с 3 по 8 декабря.

Контактные телефоны: (4712) 51-25-42, 51-26-15

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