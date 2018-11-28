2018-11-28T16:48:48+03:00
Общество

В Курске на ряде улиц запретили стоянку транспорта

Ограничение будет действовать до весны
Светлана ВОЛКОВА
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Авто, припаркованные не по правилам, будут эвакуироватьАвто, припаркованные не по правилам, будут эвакуироватьФото: Светлана ВОЛКОВА
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Для обеспечения беспрепятственного движения пассажирского и спецтранспорта и механизированной уборки проезжей части в администрации города принято решение запретить на зиму остановку транспорта на проезжей части улиц Ленина, Радищева, Дзержинского, Горького, Мирная, Сумская, Косухина, Студенческая, 50 лет Октября на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков, Гагарина на участке от улицы Серегина до проспекта Кулакова с 20.00 до 8.00 и на проспекте Дружбы круглосуточно.

Здесь будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта, на зиму с началом выполнения работ по снегоочистке дорог.

Мэрия просит водителей не парковать транспорт на этих участках дорог. В противном случае авто будут эвакуированы на штраф-стоянку.

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