В Курске на ряде улиц запретили стоянку транспорта

СЕГОДНЯ 16:48 2018-11-28T16:48:48+03:00

Авто, припаркованные не по правилам, будут эвакуировать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

Для обеспечения беспрепятственного движения пассажирского и спецтранспорта и механизированной уборки проезжей части в администрации города принято решение запретить на зиму остановку транспорта на проезжей части улиц Ленина, Радищева, Дзержинского, Горького, Мирная, Сумская, Косухина, Студенческая, 50 лет Октября на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков, Гагарина на участке от улицы Серегина до проспекта Кулакова с 20.00 до 8.00 и на проспекте Дружбы круглосуточно.

Здесь будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта, на зиму с началом выполнения работ по снегоочистке дорог.

Мэрия просит водителей не парковать транспорт на этих участках дорог. В противном случае авто будут эвакуированы на штраф-стоянку.