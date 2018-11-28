2018-11-28T15:33:36+03:00
Общество

Курские приставы проведут День единого приема

Записаться можно по телефону
Светлана ВОЛКОВА
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Записаться на прием можно по телефонуЗаписаться на прием можно по телефонуФото: Из архива КП.
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12 декабря с 12:00 до 20:00 в аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области и его структурных подразделениях пройдет День единого приема граждан.

Прием проведут руководитель Управления – главный судебный пристав Курской области, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, а также начальники структурных подразделений Управления и их заместители.

День единого приема пройдет в аппарате УФССП России по Курской области по адресу: Курск, улица Черняховского, 4.

При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и/или документы, подтверждающие полномочия.

По вопросам записи на прием и получения дополнительной информации можно обратиться по телефону (4712) 36 07 68.

Начальники отделов - старшие судебные приставы структурных подразделений Управления будут принимать граждан в зданиях соответствующих отделов судебных приставов.

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