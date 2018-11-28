Курянам предлагают протестировать себя на знание истории России

СЕГОДНЯ 15:08 2018-11-28T15:08:04+03:00

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30 ноября пройдет Международная акция «Тест по истории Отечества», приуроченная к 25-летию Конституции Российской Федерации.

Пройти тест можно на специальных площадках. Традиционно в Курской области региональной площадкой международной образовательной акции станет Курский государственный университет. Приглашаются все желающие принять участие в международной акции.

«Тест по истории Отечества» можно сдать 30 ноября в 11.00 (ауд. 502, 503 на 5 этаже нового корпуса КГУ по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 29).

Принять участие в написании теста могут граждане Российской Федерации, соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные граждане, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности и вероисповедания.

Общее время выполнения заданий – 40 минут.

Тест состоит из 40 заданий, которые содержат вопросы по всем периодам российской истории и Конституции страны, которая в этом году отмечает свое 25-летие.

Просьба к участникам – приходить заранее, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

За время проведения международной акции были проведены три исторических тестирования, которые охватили более чем 570 тысяч человек из 33 стран мира.

В 2018 году «Тест по истории Отечества» пройдет в четвертый раз, образовательная акция охватит все регионы РФ и несколько десятков стран. Ожидается, что в ней примут участие свыше 500 тысяч человек.