2018-11-28T14:51:56+03:00
Происшествия

Под Курском водитель «Дэу» насмерть сбил женщину

ДТП произошло на окраине Курчатова
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина скончалась до приезда скоройЖенщина скончалась до приезда скоройФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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28 ноября примерно в 07:20 42-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Успенка в Курчатове. В это время на нее наехал автомобиль «Дэу Нексиа», за рулем которого сидел 35-летний мужчина.

На место ДТП выехали спасатели аварийно-спасательного формирования города Курчатова, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. К сожалению, женщина скончалась до приезда скорой.

В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС – три человека и одна единица техники.

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