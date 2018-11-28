Под Курском водитель «Дэу» насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 14:51 2018-11-28T14:51:56+03:00

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28 ноября примерно в 07:20 42-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Успенка в Курчатове. В это время на нее наехал автомобиль «Дэу Нексиа», за рулем которого сидел 35-летний мужчина.

На место ДТП выехали спасатели аварийно-спасательного формирования города Курчатова, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. К сожалению, женщина скончалась до приезда скорой.

В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС – три человека и одна единица техники.