2018-11-28T14:06:06+03:00
Происшествия

Вооруженный курянин в маске ограбил офис микрозаймов

Мужчина выбил дверь и похитил 1700 рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Подозреваемый задолжал большую сумму денегПодозреваемый задолжал большую сумму денегФото: Из архива "КП"
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В полицию поступило сообщение о том, что вечером в офис компании микрозаймов ворвался мужчина в медицинской маске и с пистолетом. Неизвестный похитил 1700 рублей, сообщили в УМВД по Курской области.

На место происшествия приехали следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Ищейка взяла след, показав, в какую сторону мужчина убежал. При просмотре видео с камеры наблюдения и со слов сотрудницы микрофинансовой организации составили описание предполагаемого преступника.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи всех наружных и внутренних камер видеонаблюдения, установленных в радиусе километра от места преступления. Мужчина попал в поле обзора одной из них накануне разбойного нападения. Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.

Как выяснилось, подозреваемый задолжал большую сумму денег. Ему пришлось пойти на преступление, чтобы рассчитаться с долгами по кредитам. Пистолет оказался пневматическим.

Мужчина во всем сознался и сотрудничает со следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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