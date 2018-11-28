В Курской области рецептурные лекарства продавали через интернет
Прокуратура Золотухинского района во время мониторинга сети Интернет обнаружила сайты, на которых размещена информация о продаже дистанционным способом разных лекарственных препаратов, подлежащих отпуску по рецепту.
По закону не допускается продажа товаров дистанционным способом, если свободная реализация таких товаров запрещена или ограничена, отметили в прокуратуре:
- Продажа лекарств через Интернет-магазины может повлечь причинение вреда здоровью людей.
Прокурор Золотухинского района направил в суд иски о признании информации о продаже лекарственных препаратов, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.