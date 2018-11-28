2018-11-28T13:50:46+03:00
Происшествия

В Курской области рецептурные лекарства продавали через интернет

Прокуратура требует запретить объявления о продаже
Светлана ВОЛКОВА
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Прокуроры обратились в судПрокуроры обратились в судФото: Из архива КП.
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Прокуратура Золотухинского района во время мониторинга сети Интернет обнаружила сайты, на которых размещена информация о продаже дистанционным способом разных лекарственных препаратов, подлежащих отпуску по рецепту.

По закону не допускается продажа товаров дистанционным способом, если свободная реализация таких товаров запрещена или ограничена, отметили в прокуратуре:

- Продажа лекарств через Интернет-магазины может повлечь причинение вреда здоровью людей.

Прокурор Золотухинского района направил в суд иски о признании информации о продаже лекарственных препаратов, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

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