2018-11-28T13:09:47+03:00
Происшествия

В Курске рано утром сгорел дом

Пожар произошел на Верхней Казацкой
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Причину пожара устанавливают экспертыПричину пожара устанавливают экспертыФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

28 ноября около пяти часов утра в Курске на улице Верхней Казацкой загорелся жилой дом. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 3, полиция, скорая помощь и работники электросетей.

Огонь оперативно потушили. В результате пожара в доме сгорел зал на площади 15 квадратных метров и коридор.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС – семь человек и две единицы техники. Причину пожара устанавливают эксперты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области пройдет межрегиональная ярмарка-распродажа
В Курске на ряде улиц запретили стоянку транспорта
Курские приставы проведут День единого приема
Когда остался месяц до Нового Года, а ощущения праздника нет...
Курянам предлагают протестировать себя на знание истории России
Под Курском водитель «Дэу» насмерть сбил женщину
Вооруженный курянин в маске ограбил офис микрозаймов
В Курской области рецептурные лекарства продавали через интернет
Под Курском сироту незаконно исключили из очереди на жилье
Фестиваль казачьей культуры состоится в Курске
Фестиваль «Сталкер» возвращается в Курск
В Курске пройдет вечер, посвященный кинокомпозиторам
В курском аэропорту освободили "заложников"
В Курске заиграла «Музыка цвета»
В Курской области проверят систему оповещения
В курской аптеке держали просроченные лекарства
В Курской области продавали котят леопарда
В Курской области ожидается 16-градусный мороз
В Курске выступит Сергей Лазарев
В Курской области пройдет инклюзивная акция «Музей для всех»
Убирать снег в Курске будут 102 единицы техники
В Курске прошел рейд по кальянным
Международный спортивный фестиваль пройдет в Курске
В Курске покажут симфо-шоу
Курянина обвиняют в краже выручки из кассы сельмага
Интернет-мошенник выманил у курян 137 тысяч рублей
Курянин на протяжении пяти лет насиловал собственную дочь