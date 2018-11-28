В Курске рано утром сгорел дом

СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-28T13:09:47+03:00

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28 ноября около пяти часов утра в Курске на улице Верхней Казацкой загорелся жилой дом. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 3, полиция, скорая помощь и работники электросетей.

Огонь оперативно потушили. В результате пожара в доме сгорел зал на площади 15 квадратных метров и коридор.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС – семь человек и две единицы техники. Причину пожара устанавливают эксперты.