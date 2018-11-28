2018-11-28T12:54:04+03:00
Происшествия

Под Курском сироту незаконно исключили из очереди на жилье

Добиваться восстановления прав ребенка пришлось через суд
Светлана ВОЛКОВА
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Ребенка восстановили в очереди на жильеРебенка восстановили в очереди на жильеФото: Из архива КП.
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В прокуратуру Касторенского района обратилась курянка и сообщила о нарушении жилищных прав ее подопечного.

Женщина является опекуном ребенка из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Его отец и мать лишены родительских прав, собственного жилья не имели. За этим ребенком незаконно было закреплено жилье бабушки. Комитет социального обеспечения региона исключил сироту из списка на очередь на жилье.

Прокурор Касторенского района направил в суд иск, в котором поставил вопрос - обязать Комитет социального обеспечения Курской области включить ребенка в список лиц, подлежащих обеспечению жильем. Требования прокурора удовлетворены.

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