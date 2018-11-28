Фестиваль казачьей культуры состоится в Курске

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-28T11:28:31+03:00

С положением о соревновании можно ознакомиться на официальном сайте ОБУ «Областной Дворец молодежи»: одмкурск.рф Фото: Из архива КП.

Также в рамках мероприятия пройдет встреча с ветеранами боевых действий

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Фестиваль начнется 30 ноября в 09.50 на базе Курского автотехнического колледжа (г. Курск ул. Энгельса, 144-А).

К участию приглашаются курсанты военно-патриотических клубов (объединений) и учащиеся средних и высших учебных заведений различного профиля Курской области в возрасте 14-19 лет, имеющие навыки военно-прикладных видов спорта и военно-спортивной подготовки. Состав команды – шесть курсантов, допускаются как юноши, так и девушки.

Участникам предстоит преодолеть шесть этапов соревнований: казачья эстафета с преодолением полосы препятствий (командные); казачья верста протяженностью 1 км (лично-командные); стрельба по-казачьи из пневматической винтовки из положения стоя с двух рук (лично-командные); неполная разборка/сборка ММГ АК-74 (лично-командные); подтягивание на перекладине (лично-командные); забег вестовых (командный челночный бег с передачей вестового сполоха). Также пройдет просмотр кинофотодокументов и встреча с казачьими атаманами и ветеранами боевых действий.