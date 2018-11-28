В Курске пройдет вечер, посвященный кинокомпозиторам
Давно полюбившийся публике «экранный» абонемент (№2 «Мелодии, сошедшие с экрана») в новом сезоне откроет программа, посвященная кинокомпозиторам. Эти кудесники делают фильмы незабываемыми. Их музыка начинает жить отдельно от кинокартин, но неустанно создает в наших головах зрительные образы наших любимых сюжетов.
Великолепный оркестр русских народных инструментов имени В. Гридина и дирижеры Павел Горбунов и Юлия Жаркова подготовили замечательный концерт, в котором прозвучат мелодии и песни известных всему миру В. Косма, Н. Рота, Э. Морриконе, Б. Мокроусова, Т. Хренникова, А. Эшпая и многих других композиторов, привнесших в киноиндустрию целое море необыкновенных красок и новых эмоций.
29 ноября
Большая сцена концертного зала «Свиридовский» (ул. Сонина, 4)
Начало концерта в 19:00
Справки и заказ билетов: 8 919 215 70 08