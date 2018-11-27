Роман Старовойт принял участие в антитеррористических учениях

СЕГОДНЯ 17:46 2018-11-27T17:52:21+03:00

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27 ноября в курском аэропорту прошли антитеррористические учения «Набат – 2018». Ход их выполнения контролировал врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Согласно легенде, в курском аэропорту террористы совершили вооруженный налет на самолет АН-24, захватили заложников и выдвинули властям ряд требований политического и экономического характера. В случае их невыполнения грозили уничтожением заложников. Особенностью учения было то, что на борту самолета находилось радиологическое оружие «Цезий – 137».

Под руководством оперативного штаба была проведена контртеррористическая операция, в результате которой террористы были обезврежены, а заложники освобождены.

— Сегодня отрабатывались механизмы взаимодействия по предотвращению террористической опасности на территории Курской области. Учения завершены. Будут подведены итоги. Уже есть определенные замечания, выявлены недоработки, которые мы учтем на будущее. Ведь основная задача таких мероприятий – сделать работу над ошибками, чтобы такое не произошло в реальной жизни, - сказал Роман Старовойт.

Заместитель начальника УФСБ России по Курской области Юрий Абросимов отметил, что учения с использованием штурма самолета – самые сложные.