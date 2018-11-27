В Курской области проверят систему оповещения

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-27T17:02:01+03:00

Спасатели просят граждан не паниковать Фото: Из архива "КП"

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30 ноября в Курской области будут проверять комплексную систему экстренного оповещения населения с включением сирен и проведением перехвата радио и телесигналов, сообщили в ГУ МЧС.

В 10.00 пройдет перехват звукового сопровождения телеканала «Сейм» с передачей учебной информации ГУ МЧС России по Курской области. С 11.30 и до 11.33 куряне услышат сирену. Подача сигнала будет осуществляться по всей области.

В 11.36 пройдет перехват звукового сопровождения телеканала «Россия 1». В 11.56 – перехват радиотрансляционной сети «Радио Россия» с включением громкоговорителей на улице Ленина и перехват программы «Радио Россия» УКВ ЧМ радиопередатчика.

С 12.05 до 12.08 в 30-ти километровой зоне от Курской атомной станции (8 районов) будет передана информация «Техническая проверка» (2-3 раза) посредством включения громкоговорящих устройств.

ГУ МЧС России по Курской области просит гостей и жителей региона не паниковать.