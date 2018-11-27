В курской аптеке держали просроченные лекарства
Хозяин оштрафован
Хозяину аптеки придется заплатить штрафФото: Из архива КП.
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Прокуратура Сеймского административного округа Курска провела проверку исполнения законодательства в сфере оборота лекарств при осуществлении фармацевтической деятельности.
Как показала проверка, в одной из аптек округа обнаружили нарушения при хранении лекарственных препаратов. Лекарственные средства здесь держали с нарушением режима хранения и температурного режима, есть факты продажи лекарств с истекшим сроком годности.
На основании постановления прокурора Росздравнадзор по Курской области оштрафовал хозяина аптеки на 20 тысяч рублей.