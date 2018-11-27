2018-11-27T16:53:33+03:00
Происшествия

В курской аптеке держали просроченные лекарства

Хозяин оштрафован
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Хозяину аптеки придется заплатить штрафХозяину аптеки придется заплатить штрафФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Прокуратура Сеймского административного округа Курска провела проверку исполнения законодательства в сфере оборота лекарств при осуществлении фармацевтической деятельности.

Как показала проверка, в одной из аптек округа обнаружили нарушения при хранении лекарственных препаратов. Лекарственные средства здесь держали с нарушением режима хранения и температурного режима, есть факты продажи лекарств с истекшим сроком годности.

На основании постановления прокурора Росздравнадзор по Курской области оштрафовал хозяина аптеки на 20 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24