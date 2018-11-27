В курской аптеке держали просроченные лекарства

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-27T16:53:33+03:00

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Прокуратура Сеймского административного округа Курска провела проверку исполнения законодательства в сфере оборота лекарств при осуществлении фармацевтической деятельности.

Как показала проверка, в одной из аптек округа обнаружили нарушения при хранении лекарственных препаратов. Лекарственные средства здесь держали с нарушением режима хранения и температурного режима, есть факты продажи лекарств с истекшим сроком годности.

На основании постановления прокурора Росздравнадзор по Курской области оштрафовал хозяина аптеки на 20 тысяч рублей.