В Курской области продавали котят леопарда

СЕГОДНЯ 16:24 2018-11-27T16:24:22+03:00

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Прокуратура Золотухинского района во время мониторинга сети Интернет обнаружила семь сайтов, на которых размещена информация о продаже особо ценных животных: котят леопарда, фламинго, а также шкуры снежного барса. Эти виды животных занесены в Красную книгу Российской Федерации, отметили в прокуратуре.

Согласно Федеральному закону «О животном мире» действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются.

Прокурор Золотухинского района направил в суд исковые заявления, в которых поставил вопрос о признании информации о продаже животных запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.