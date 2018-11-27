В Курской области ожидается 16-градусный мороз

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-27T16:21:06+03:00

Незначительная резкость при гололеде может привести к заносу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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C вечера 27 ноября и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северной 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -7… -12 ºС, при прояснениях до -16 ºС. Днем -3…-8 º С.

ГУ МЧС напоминает водителям о соблюдении осторожности. При управлении автомобилем на скользкой дороге нельзя резко тормозить, поворачивать, разгоняться и переключать передачи. Незначительная резкость при гололеде может привести к заносу. Пешеходам рекомендуется подбирать обувь с нескользящей подошвой.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".