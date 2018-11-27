В Курске выступит Сергей Лазарев

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-27T16:02:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из самых ярких и талантливых исполнителей современной поп-музыки Сергей Лазарев приготовил новое головокружительное шоу. Грандиозный «N-тур» уже стартовал масштабными концертами в Москве и Петербурге.

Сергей Лазарев уже много лет входит в пятерку самых гастролирующих артистов нашей страны, его зрелищные шоу не оставляют равнодушным ни одного зрителя, а музыкальные телеканалы каждый год номинируют шоу Лазарева на главные музыкальные премии страны в категории «Лучшее концертное шоу». В этот раз Сергей вновь обещает удивить публику незабываемой постановкой и новыми песнями. «N-Tур», премьера которого приурочена к 35-летию артиста, пройдет в поддержку нового долгожданного альбома певца, официальный релиз которого состоялся в декабре 2017.

Лазарев – это всегда качественная поп-музыка, живой звук, грандиозное шоу и невероятная энергетика!

14 декабря 19:00, МегаГРИНН

Билеты — kursk.kassir.ru