Убирать снег в Курске будут 102 единицы техники

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-27T14:43:26+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, насколько готовы к ней курские коммунальщики, рассказал председатель комитета ЖКХ Курска Сергей Цуканов.

- Содержание дорог и тротуаров в Центральном и Железнодорожном округах областного центра осуществляется в рамках муниципальных контрактов, заключенных комитетом жилищно-коммунального хозяйства Курска с ОАО «Предприятие по благоустройству города Курска», а в Сеймском округе - с ООО «Интеграл-Строй».

Специалисты этих предприятий завершили переоборудование техники для работы зимой. В общей сложности подготовлено 102 единицы техники, в том числе комбинированные дорожные машины (КДМ), которые убирают снег с проезжей части и разбрасывают пескосоляную смесь. Готовы к работе и остальные машины: снегопогрузчики, автогрейдеры, самосвалы, тракторы и т.д. В ближайшее время предприятием по благоустройству Курска и компанией «Интеграл-Строй» будет закуплено еще пять комбинированных дорожных машин.

По данным мэрии в достаточном объеме заготовлена антигололдная смесь из природных компонентов - песка и соли. Кроме того, в этом году впервые закуплен и уже опробован на дорогах города новый гранулированный противогололедный реагент «Бионорд».