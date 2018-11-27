В Курске прошел рейд по кальянным

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-27T14:37:30+03:00

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Полицейские провели профилактический рейд по кальянным клубам Курска. В мероприятиях, которые проходили в рамках профилактической акции «Курский край без наркотиков» приняли участие сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков и по делам несовершеннолетних. Стражи порядка проверили клубы на предмет продажи запрещенных к обороту веществ и изучили круг посетителей, среди которых нередко встречаются несовершеннолетние. На некоторые заведения неоднократно поступали жалобы от жильцов близлежащих домов, которых тревожил шум, сказали в полиции. Правоохранители предупредили руководство кальянных о том, что за нарушения тишины предусмотрена ответственность.

На момент наркотиков в клубах не нашли. Но среди клиентов заведений оказалось несколько подростков. Инспекторы ПДН связались с родителями и порекомендовали более тщательно контролировать, где и как проводят время их дети. Несовершеннолетних, которых полицейские встретили в развлекательных заведениях, позже проверили по месту жительства и учёбы.

Всего за время рейда проверили восемь развлекательных клубов, расположенных в центре Курска. В дальнейшем полицейские продолжат эту работу и в других районах областного центра.

Кстати, детям в возрасте до 16 лет запрещено находиться на улице без сопровождения родителей или иных законных представителей с 22 часов вечера до шести утра. За это нарушение на родителей может быть составлен административный протокол и наложен штраф в сумме до тысячи рублей.