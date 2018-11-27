Международный спортивный фестиваль пройдет в Курске
Сразу три мероприятия пройдут в одном месте и в одно время:
- Открытый Чемпионат Евразии по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму WPA/AWPA;
- Открытый Чемпионат Евразии по армлифтингу WAA;
- Открытый Чемпионат Курской области по бодибилдингу IFBB и многое другое!
Соревнования проводятся по Международным правилам WPA/AWPA без экипировки, в экипировке Standart ply, в экипировке Multi ply.
Главный судья соревнований – Умеренков И.Ю.(МК)
Регистрация участников – 30 ноября с 17:00 до 20:00, 1 декабря с 7:00 до 9:00, с 16:00 до 17:30.
Для зрителей вход свободный.
(6+)
1 декабря в 18.00
Тренировочный центр
Ул. Карла Маркса, 68