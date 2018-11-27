Международный спортивный фестиваль пройдет в Курске

СЕГОДНЯ 13:41 2018-11-27T13:41:36+03:00

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Сразу три мероприятия пройдут в одном месте и в одно время:

- Открытый Чемпионат Евразии по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму WPA/AWPA;

- Открытый Чемпионат Евразии по армлифтингу WAA;

- Открытый Чемпионат Курской области по бодибилдингу IFBB и многое другое!

Соревнования проводятся по Международным правилам WPA/AWPA без экипировки, в экипировке Standart ply, в экипировке Multi ply.

Главный судья соревнований – Умеренков И.Ю.(МК)

Регистрация участников – 30 ноября с 17:00 до 20:00, 1 декабря с 7:00 до 9:00, с 16:00 до 17:30.

Для зрителей вход свободный.

(6+)

1 декабря в 18.00

Тренировочный центр

Ул. Карла Маркса, 68