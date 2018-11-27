2018-11-27T13:39:26+03:00
Звезды

В Курске покажут симфо-шоу

В город с оркестром приедет Сергей Проскурин
Светлана ВОЛКОВА
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Русский камерный оркестр сыграет популярные хитыРусский камерный оркестр сыграет популярные хитыФото: предоставлено организаторами.
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Захватывающее музыкальное шоу на границе музыкальных направлений продемонстрирует в Курске Русский камерный оркестр под руководством Владимира Проскурина. На концерте прозвучат синтез рок-хитов, легендарных саундтрэков, музыки из видеоигр, народной музыки.

Зрителей ждет уникальное световое шоу специально разработанное Шведской компанией APMFilm&Music, видео арт и невероятная энергетика музыки.

Именитый "Русский камерный оркестр", харизматичный Сергей Проскурин и ритм секция - все вместе, настоящий музыкальный спектакль, где вы растворитесь в мире собственных фантазий.

"Наваждение" - это то о чем вы мечтали и не слышали никогда, то, что вы любите, но совсем забыли, это то, что объединяет лучшее в музыкальном искусстве для вас.

(6+)

30 ноября в 19.00

Ул. Карла Маркса, 68

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